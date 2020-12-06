نيكول سابا ترتدي الحجاب والجمهور سعيد بإطلالتها

عدن - ياسمين عبد العظيم - “هلا بالخميس” هذا هو التعليق الذي كتبته النجمة اللبنانية نيكول سابا على الصورة التي نشرتها بحسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات أنستجرام وظهرت فيها نرتدية الحجاب.

نيكول استخدمت أحد التطبيقات التي تفعل ذلك ونالت الصورة إعجاب الكثيرين من متابعي حسابها.

وكانت نيكول قد نشرت قبل مدة صورة أسد مكبل ويخضع لتصوير شعاعي حيث علقت على الصورة : برايي عم بحطّوك قدام خيارين اضرب من بعض يا بتاخد اللقاح وبتموت اذا متل ما يقال المخطّط بدو يخفّف عدد البشرية.

يا بكون مخطّط حتى تخاف من اللقاح وما تاخده وتموت من كورونا وتداعياته.. ‏انتو شو بتختاروا “.

خوف نيكول من وباء كورونا أثار ردود فعل متابعيها بين مؤيد ومعارض فبعضهم أكد أنه سيأخذ اللقاح والبعض الآخر أكد أنه سينتظر لمعرفة أثاره الجانبية .