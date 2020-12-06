شورت وفانلة وكاب.. الإغراء على طريقة ميرنا جميل.. صور

عدن - ياسمين عبد العظيم - لفتت الفنانة الشابة ميرنا جميل الأنظار إليها منذ ظهورها في برنامج SNL بالعربي بجمالها اللافت وأصبح الجمهور متشوقا لمعرفة المزيد عنها.

الفنانة الشابة أبهرت الجمهور بنشاطها على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة الصور التي استعرضت فيها أنوثتها بإطلالات لم تخل من الإثارة.

وربط الجمهور بينها وبين الفنانة الراحلة سناء جميل مؤكدين أنها حفيدتها لكنها خرجت ونفت ذلك مؤكدة أن المسألة مجرد تشابه أسماء.

اسمها بالكامل ميرنا جميل هاني خليل، مذيعة وممثلة مصرية ولدت في الأردن، يوم 25 يونيو عام 1992.

بدأت مشوارها في مجال التمثيل بمسرحية بعد الليل، للمخرج خالد جلال.

شاركت بعد ذلك في العديد من الأفلام والمسلسلات منها الحصان الأسود مع الفنان أحمد السقا.

وكان أول ظهور لها في فيلم عصمت أبوشنب، مع ياسمين عبدالعزيز، وفيلم بيكيا للفنان محمد رجب.

في رمضان 2017، حصلت للمرة الأولى على دور البطولة في مسلسل ربع رومي مع مصطفى خاطر، وفي 2019، انضمت إلى فيلم نادي الرجال السري.