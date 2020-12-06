عمره 27 عامًا.. أشرف عبد الباقي يتحدث عن ابنه الوحيد من زواجه الأول

عدن - ياسمين عبد العظيم - قال الفنان المصري أشرف عبد الباقي إن زواجه الأول لم يكن زواج صالونات ولكنه اختارها بنفسه مشيرا إلى أن العلاقة بينهما استمرت عامين لكنها انتهت بالطلاق وأثمرت عن طفل يبلغ عمره الآن 27 عاما.

عبد الباقي قال خلال استضافته ببرنامج السيرة الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني: محصلش نصيب بس العلاقة بينا كويسة حتى الآن مشيرا إلى أن ابنه يعيش مع والدته منذ الانفصال.

أما عن زوجته الحالية فقال إنه تعّرف عليها عن طريقة صديقة مشتركة بينهما، إذ حضرت معها أحد عروضه المسرحية كمتفرجة وأشادت بأدائه، فتم التعارف بينهما والذي تطور لاحقا إلى ارتباط ثم زواج: كنت بدور على الأسرة والبيت والاستقرار ولقيته فيها.. وبدعي ربنا إنه يكمل لآخر العمر.

وأضاف أن زوجته جادة في التعامل مع الأمور التي تتطلب صرامة وحزم، وأكثر ما يزعجها فيه أنه يخفي آلامه وضغوطه أوقاتا كثيرة عنها: ممكن أبقى تعبان وعندي ضغط شغل ومقولش.. فهي تتفاجأ إني روحت لدكتور وكشفت وحصل كذا.. فتتضايق إنه أنت ازاي متقوليش.. دا إحنا المفروض بنتشارك الحياة سوا في كل شيء.