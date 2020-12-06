شكرا لقرائتكم خبر عن اتفرج .. دوللي شاهين “سكرانة” بملابس عريانة في الكبارية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أثارت الفنانة اللبنانية دوللي شاهين جدلاً واسعاً، بعدما نشرت صوراً من سهرة أمضتها مع أصدقائها في أحد الملاهي الليلية.

وبدت دوللي شاهين في السهرة من دون أن تلتزم بالاحتياطات التي فرضها انتشار فيروس كورونا.

واعتمدت “دوللي” إطلالة جريئة حيث ارتدت فستاناً أسود قصيراً بلا أكمام، وعلّقت على الصورة باللغة الإنكليزية: “كانت ليلة مجنونة”.

وظهرت “دوللي” مع صديقاتها وهنّ في حالة هستيرية، حيث قال معلّقون إنهن في حالة سُكر .

وتشارك دوللي شاهين في بطولة فيلم “عيد جواز ” الذي انتهت من تصويره، ومن المقرر عرضه قريباً في دور السينما.