لماذا طلبت بشرى من خطيبها أن تكون شبكتها مدفن؟

عدن - ياسمين عبد العظيم - بعد طلبها المثير للجدل من خطيبها كشفت الفنانة يسرا سر هذا الطلب الغريب وهو مدفن كشبكة لزواجها.

بشرى قالت: سمعت كذا مرة أكتر من موقف أثر فيا خلاني أفكر أطلب الطلب دا.

وأضافت: الموت مش بعيد ولازم نفكر نفسنا لأن السنة دي خسرنا ناس كتير من أصدقائنا وأساتذتنا وأحبابنا وشباب صغير في السن شئ طبيعي أن نفكر أن محدش هيدوم للأبد.

كانت بشرى قد كشفت مؤخرا عن الشبكة التي طلبتها من خطيبها سالم هيكل، وقالت إنها طلبت منه أن يشتري لها مدفن كشبكة لخطوبتهما.

واحتفلت بشرى بخطوبتها في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي، وفوجئت عقب انتهاء الحفل بتجمع النجوم حولها وتقديم خطيبها للخاتم في لحظات ذهول منها، لتدخل في حالة بكاء.