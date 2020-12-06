حنان ترك تظهر بعد غياب وتغازل الجمهور بوجه لم يفقد بريقه.. شاهد

عدن - ياسمين عبد العظيم - عادت الفنانة حنان ترك للتواصل مع جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

حنان التي غابت لفترة عن جمهورها وحذفت كل الصور التي سبق ونشرتها عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي عادت لتنشر جديدها.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تظهر فيه حنان ترك وهي تخبر في منزلها.

كانت حنان ترك قد أعلنت اعتزالها الفن في أغسطس 2012، من خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي نيشان في برنامج أنا والعسل.