بعد ارتدائه حلق.. نجل هشام سليم المتحول جنسيًا يرد علة منتقديه: أنا بنت أعمل اللي أنا عايزه

عدن - ياسمين عبد العظيم - بعد تعرضه لانتقادات حادة بسبب ارتدائه جاق في أذنيه رد نور نجل الفنان هشام سليم على منتقديه بعنف.

نور قال عبر خاصية القصص المصورة: طالما البطاقة مكتوب فيها انثى هعمل اللي أنا عايزه.

وأضاف: فرقت ايه أنا لابس حلق هل دا هيمحي كل اللي أنا عملته؟!

وطلب نجل الفنان المصري من الجميع أن يهتم بحاله بعيدا عنه وعن تصرفاته.

كان هشام سليم قد كشف عن تفاصيل تحول ابنته نورا لتصبح ابنه نور، لأول مرة خلال حلوله ضيفًا على برنامج شيخ الحارة والجريئةمع إيناس الدغيدي، ولاقى الخبر دعما كبيرا من عدد من الفنانين الذين أثنوا على تفهم هشام سليم للأزمة.

بعد ذلك ظهر مع نور في برنامج جعفر توك وتحدثا عن كل ما مرا به خلال هذه التجربة، ودافع هشام سليم عن نجله وطلب من الجميع أن يرحموه لأنه فقط يريد أن يعيش حياته.