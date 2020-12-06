عباس أبو الحسن يثير إعجاب الجمهور بعد إعلانه العمل كبائع كبدة.. شاهد

عدن - ياسمين عبد العظيم - أثار الفنان عباس أبوالحسن، مؤلف فيلم إبراهيم الأبيض، الجدل بصورة نشرها على حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستجرام وهو يعمل كبائع على عربة كبدة بمنطقة بيفرلي هيلز.

أبوالحين علق على الصورة قائلا: بما إن الشغل مريّح شوية الأيام دي نزلت شغل مع صديقي الغالي على عربية الكبدة في بالم هيلز.. أقوى كبدة إسكندراني فيكي يا مصر.. وهو بالمرة هاكل ببلاش وعاش.

عباس أبوالحسن هو أيضا مؤلف مسلسل آسيا الذي لعبت بطولته منى زكي وعرض منذ سنوات، كما شارك عباس مؤخرا في بطولة حلقات عمر الناجي حصان طروادة مع أمير كرارة وإخراج بيتر ميمي.