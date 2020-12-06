بعد 33 عامًا على عرض «سلام يا صاحبي».. تعرف على سر إضافة جملة «وتم القبض على مرزوق»

عدن - ياسمين عبد العظيم - أكثر من 33 عامًا مرت على عرض فيلم «سلام يا صاحبي»، والذي عُرض في السينمات يوم 28 مايو 1987،0 إلا أنه يُعد واحدًا من أبرز الأعمال في تاريخ السينما.

الفيلم الذي ظهر فيه عادل إمام والذي جسد شخصية «مرزوق» والفنان سعيد صالح والذي جسد شخصية «بركات» اللذان يعملان معا في السوق الذي يتحكم فيه «الملك»، والذي جسده الفنان محمد الدفراوي، وخلال الأحداث يدخلان في صراعات مع «الملك» وكل من يعمل معه، لتنتهي أحداث الفيلم بقتل «بركات»، وانتقام صديقه «مرزوق» من «الملك» وكل رجاله، حيث ينتهي الفيلم بمقتل «الملك» ورجاله.

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وبعد أكثر من 33 عامًا على عرض الفيلم، كشف الماكيير محمد عشوب تفاصيل وأسرار عن الفيلم، حيث قال إن قصة الفيلم، والتي كتبها الكاتب والسيناريست صلاح فؤاد، أعجبت المخرج مادر جلال بشكل كبير.

ولكن المخرج اقترح على المؤلف أن يُضاف إلى نهاية الفيلم جملة: «وتم القبض على مرزوق وجار محاكمته»، ولا تترك مفتوحة.

وبالفعل قرر المخرج نادر جلال وضع تلك العبارة بعد كلمة النهاية، حيث رأى الزعيم أن «مرزوق» جاني ولابد أن يأخذ جزاءه أيضا.

وقال المخرج نادر جلال وقتها: «لازم الجمهور يعرف إن القانون عاقب مرزوق»، وبالفعل تم ما أراد.