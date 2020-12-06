قصة ضرب ياسمين عبد العزيز على يد بنت هشام سليم المتحولة جنسيا

عدن - ياسمين عبد العظيم - بالتزامن مع انتشار أنباء عن نور هشام سليم، نجل الفنان هشام سليم، والذي تحول جنسيًا من أنثى إلى ذكر، بدأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي يتداولون قصة اعتداء نور ابنة الفنان هشام سليم على الفنانة ياسمين عبد العزيز.

وكانت الفنانة ياسمين عبد العزيز قد تحدثت في وقت سابق عن واقعة اعتداء ابنة الفنان هشام سليم عليها، وصدور حكم قضائي بحبسها 3 أشهر.

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وعن التفاصيل، قالت الفنانة ياسمين عبد العزيز في منشور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إنها لم تكن تريد أن تتحدث عن تلك القصة أمام الجمهور وفي الإعلام إلا بعد صدور الحكم القضائي الذي أنصفها.

وأضافت الفنانة المتألقة ياسمين عبد العزيز في منشورها أن الفنان هشام سليم ليس جارها في المصيف بالساحل الشمالي كما ادعى وابنته كانت ضيفة في المنزل الملاصق لها.

وتابعت الفنانة ياسمين عبد العزيز أن ابنة النجم هشام سليم كانت في أحد المنازل المجاورة للفنانة ياسمين عبد العزيز برفقة عدد من أصدقائها، وبدون وجود صاحب المنزل وكانوا يقيمون حفلات صاخبة كل يوم من العاشرة مساء حتى الخامسة صباحاً، ولا نستطيع النوم بسبب ذلك.

واستطردت الفنانة ياسمين عبد العزيز في منشورها: «إن ما حدث في الواقع أنني استأت من الصوت العالي للحفلة المقامة وذهبت إليهم للاعتراض، فخرجت مجموعة من الشبان والشابات بينهم شابة عرفت فيما بعد أنها ابنة هشام سليم، إلا أنها قالت لي (احنا احرار)».

وأشارت ياسمين عبد العزيز إلى أنها بادرت بالسؤال: «وأين أسركم وأهاليكم»، فردت عليا بنت الفنان هشام سليم بألفاظ صعبة أعف عن ذكرها وضربتني بالموبايل في وشي مما تسبب في ايذائي وايقاع الضرر بي لأنه أدى لتوقفي عن تصوير بعض أعمالي».