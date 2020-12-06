مفاجأة مدوية بشأن حمل الفنانة دينا الشربيني من النجم عمرو دياب

عدن - ياسمين عبد العظيم - بعد الأنباء عن الخلاف بين الفنانة دينا الشربيني والفنان عمرو دياب والذي أسفر عن انفصالهم بحسب النشطاء، بدأ كثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تساءلون عن سر الخلاف بين الفنانة دينا الشربيني والفنان عمرو دياب.

وبحسب مصادر مقربة من أسرة الفنان عمرو دياب، فإن سبب الخلاف بين الهضبة ودينا الشربيني هو حمل الأخيرة من عمرو دياب مع رفضه الإنجاب منها، وذلك بعد اتضاح الرؤية ومعرفة سبب الخلاف بين الثنائي الذي وصف دائما بأنه الأكثر رومانسية في الوسط الفني.

وأضاف المصدر في تصريحات صحفية أن سبب الانفصال رفض عمرو دياب الإنجاب من دينا الشربيني، وأوضح المصدر الذي رفض ذكر اسمه أن الفنان عمرو دياب كان يشعر بسعادة غامرة مع زوجته الفنانة دينا الشربيني قبل الخلاف الأخير، والمؤكد أن الأمر لن يصبح كذلك حال إنجاب دينا الشربيني، وأن الاهتمام بالزوج لن يكون على نفس الوتيرة.

وعن أسباب رفض عمرو دياب الإنجاب من الفنانة دينا الشربيني، رجح المصدر أن عمرو دياب سبق له الإنجاب من زوجتيه الأوليين، المصرية شيرين رضا، والسعودية زينة عاشور، أي أن تجربة الإنجاب ليست جديدة عليه، وأنه جرب من قبل تجربة الأبوة، خلافا لـ دينا الشربيني التي لم يسبق لها الإنجاب أبدا، فضلا عن أنه لم يسبق لها حتى ارتداء فستان زفاف في العلن.

السبب الثاني أن الإنجاب سيقتضي إعلان زواج عمرو دياب ودينا الشربيني رسميا، وهو أمر لم يفعله عمرو دياب ولا دينا الشربيني، إلا للمقربين فقط، ولكن بعيدا عن الجمهور والإعلام، حتى أن عددا من الصحف والمواقع لا تنشر اسم دينا الشربيني بوصف زوجة عمرو دياب بسبب عدم إعلانه رسميا.