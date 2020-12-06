هنا شيحة تفاجئ الجميع بتعليقها على ارتباط شقيقتها حلا بمعز مسعود

عدن - ياسمين عبد العظيم - أثارت الفنانة المتألقة هنا شيحة حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد تعليقها على الأنباء المتداولة بشأن ارتباط شقيقتها حلا شيحة بالداعية الإسلامي معز مسعود.

وقالت الفنانة هنا شيحة خلال لقائها مع برنامج «et بالعربي»، على هامش مشاركتها في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي إن شقيقتها لم تتزوج كام أُشيع.

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وأضافت الفنانة هنا شيحة أن شقيقتها حلا لم تتزوج حتى الآن كما تردد من البعض، موضحةً: «لسه لم تتزوج كما تردد لكن فى طريقها للارتباط وأبارك لها وشايفة أن الحب هو راحة نفسية أولًا اللي بيحب بيحب، ودي حتة متقدرش تتكلم فيها».

يذكر أن الفنانة حلا شيحة، كانت قد أعلنت في وقت سابق أنها تعيش قصة حب مع الداعية الإسلامي معز مسعود، قائلة عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، إنه «حبيبها»، و«منتظراه».