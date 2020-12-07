أولى ضحايا مهرجان القاهرة السينمائي.. فنانة شهيرة تعلن إصابتها بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد العظيم - أعلنت الفنانة المتألقة صابرين إصابتها بفيروس كورونا المستجد، حيث طالبت جمهورها ومتابعيها الدعاء لها أن يتمم الله شفائها.

وأكدت الفنانة صابرين عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» نبأ إصابتها، حيث كتبت: «الحمد لله إيجابي كورونا دعواتكم».

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وجدير بالذكر أن آخر ظهور للفنانة صابرين كان في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الثانية وأربعين، منذ عدة أيام قليلة، وتألقت خلاله بفستان أسود اللون طويل، ولم يتبين بعد إصابة أي شخص بعد حضوره المهرجان سواها.

ويُذكر أن الفنانة صابرين كانت قد كشفت في وقت سابق أحد المواقف الطريفة التي جرت لها خلال مباراة نهائي القرن، التي جمعت كلًا من نادي الأهلي والزمالك وانتهت بفوز الأحمر باللقب الإفريقي، وقالت: «كنت هطلق يوم ماتش الأهلي والزمالك، والموضوع كله كان هزار، وأنا أهلاوية وجوزي زملكاوي، بس المباراة دي كانت حاسمة».