صورة في مكان مغلق تفضح علاقة هنا شيحة بابن شقيق إلهام شاهين.. شاهد

عدن - ياسمين عبد العظيم - بعد تردد أنباء عن ارتباط هنا شيحة ومحمود شاهين ابن شقيق الفنانة إلهام شاهين وعدم تعليق الطرفين علىها أكدت صورة حديثة تلك العلاقة.

هنا شيحة شاركت متابعيها بصورة جديدة من كواليس مشاركتها في فعاليات اليوم الخامس من مهرجان القاهرة السينمائي ‏الدولي.‏

ونشرت هنا شيحة صورة من أحد الأماكن المغلقة وظهرت وهي ترتدي فستانًا مفتوحًا من ‏اللون الأسود ونظارة شمس.‏

محمود شاهين ابن شقيق الفنانة إلهام شاهين شارك صورة من ‏نفس المكان الذي تواجدت فيه هنا في نفس الوقت، وقد ظهر انعكاس هنا شيحة في المرآه وهي تلتقط الصورة بنفسها.‏