نجل الفنانة أماني جادو يكشف تفاصيل وفاتها

عدن - ياسمين عبد العظيم - توفيت الفنانة أماني جادو يوم الجمعة الماضي وكشف عمرو عشماوي نجلها تفاصيل الوفاة.

عشماوي قال في مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج التاسعة على القناة الأولى المصرية، إن والدته كانت مصابة بداء القلب منذ عدة سنوات ولكن الوفاة نتجت عن هبوط حاد بالدورة الدموية.

نجل أماني جادو، أضاف أن والدته أصيبت بجزع في القدم قبل الوفاة بيوم واحد، فأحضر لها الطبيب وجبّر قدمها، ولكنها امتنعت تمامًا عن تناول الطعام ورفضت حتى تناول الماء، وكانت تعاني من ألم شديد، ثم ساءت حالتها في اليوم التالي وتم نقلها إلى قصر العيني، وتوفيت هناك.

أماني جادو هي مطربة مصرية، تميزت بأغانيها الخاصة بالأفراح، والتحقت بالفرقة الغنائية الاستعراضية وتدرجت فيها حتى وصلت الى درجة فنان ممتاز.

شاركت بالغناء في مسرحية “الليلة العظيمة” مع المخرج فؤاد الجزايرلي، ومن أغانيها “يا أرض ارسي، حلاوة عروستنا، ليالي الفرح، عرايس القنال”، ومن خلال الفرقة شاركت فى العديد من الأوبريتات.

كما شاركت بالتمثيل في عدد من الأعمال الفنية بدأتها في سبعينيات القرن الماضي بالمشاركة في السهرة التلفزيونية طلقة رصاص وكانت أخر الأعمال التي شاركت بها عام 2000 بفيلم “لا مؤخذاة يا دعبس”، كما شاركت في مسلسل البشاير مع الفنان الراحل محمود عبد العزيز.