لاميتا فرنجية تلد طفلها الثاني وتنشر صورته.. شاهد

عدن - ياسمين عبد العظيم - بعد صورها المثيرة للجدل في أشهر الحمل أعلنت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية إنجابها طفلها الثاني، مشاركة متابعيها بصورة للطفل واضعة إياه داخل سلّة على الأرض.

صورة الرضيع ظهر يقف أمام طفلها الأول، مُعلنة ولادتها صغيرها الذي أسمته إريك في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة.

وقالت لاميتا عبر صفحتها الشخصية بـانستجرام: أهلا بك في المنزل، أحبك كثيرًا يا طفلي إريك، ونقلت شعور ابنها تجاه الطفل المُنضم إلى عائلتهم جديدًا، قائلة على لسان طفلها: أخي الأصغر، أنت افضل هدية مُقدمة لي.