لقطة نادرة تجمع هدى رمزي بزوجها الثاني ووالد ابنها

عدن - ياسمين عبد العظيم -

تزوجت الفنانة هدى رمزي أكثر من مرة وكان زواجها الأول من ممثل شاب يدعى خالد.

بعد انفصالها عنه، تزوجت هدى رمزي من رجل الأعمال طه غانم الذي طلقها بعد مشكلات طويلة، وأنجبت منه نجلها محمد.

كما تزوجت، بعد ذلك، من المحامي سمير عيسى، وآخر يُدعي محمد عيسى لتقرر بعدها الزواج من رجل الأعمال مصطفى البليدي بعد قصة حب نشأت بينهما.

قدم البليدي لها خلال فترة زواجهما طاقما من الألماس يُقدر ثمنه حينها بمليون جنيه، بالإضافة إلى سيارة مرسيدس حتى انفصلا. وكان آخر زيجاتها من لاعب النادي الأهلي السابق شريف عبدالمنعم.

الطريف أن رجل الأعمال مصطفى البليدي قد جمع في عصمته بين هدى رمزي والفنانة ميرفت أمين.

تنتمي هدى رمزي لعائلة فنية فهي شقيقة المنتج محمد حسن رمزي وابن شقيقها الفنان الشاب أشرف رمزي الذي تزوج لأول مرة من منة الله حسين فهمي ابنة الفنانة ميرفت امين والذي انتهى بالانفصال.

قدمت هدى رمزي مجموعة كبيرة من الاعمال منها بئر الخيانة وجري الوحوش مع الفنان نور الشريف وفيلم اغتصاب كما قدمت في الدراما عدد من الأعمال منها أحلام الفتى الطائر مع عادل إمام والزوجة أول من يعلم مع حسين فهمي وميرفت أمين لكنها اعتزلت التمثيل ولم تظهر في أي عمل لها منذ سنوات طويلة.