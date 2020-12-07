أحمد الفيشاوي يخرج عن صمته ويوجه رسالة لزوجته.. وهذا هو السبب

عدن - ياسمين عبد العظيم - وجه الفنان أحمد الفيشاوي رسالة رومانسية إلى زوجته السيدة نادية الكامل، وذلك من خلال نشر صورة لهما معًا، خلال حضورهما فعاليات مهرجان القاهؤة السينمائي.

ونشر «الفيشاوي» عبر حسابه على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، صورة مع زوجته خلال تواجدهما في مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ 42.

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وعلق الفنان أحمد الفيشاوي على الصورة، قائلًا: «يذوب قلبي عندما أنظر اليكي.. أحبك كثير»، ونشر الفيشاوي تلك الصورة ردًا على منشور رومانسي كانت قد نشرته زوجته السيدة نادية الكاملة.

وحرص أحمد الفيشاوي على حضور حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، وقام الفيشاوي بتقبيل زوجته على السجادة الحمراء، ليعيد إثارة الجدل ويعيد لأذهان الجمهور حالة الجدل التي أثارها في مهرجان الجونة والقاهرة السينمائي بدورته الـ 41.