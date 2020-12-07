شكرا لقرائتكم خبر عن اتفرج .. صافيناز بوضعية مثيرة وعارية والجمهور بيشد في شعره والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - رغم أن الرقص يعتبر أحد أشكال الفن التي تعبر عن ثقافة المدن والدول والحضارات، إلا أن الرقص الشرقي بقي عليه عشرات علامات الاستفهام، كونه أصبح مصطلح يعبر عن التعري والإغراء وقل ما شئن من كلمات الإثارة.

وبرزت في السنوات الماضية الفنانة الاستعراضية والراقصة الشرقية “صافيناز” كواحدة من أبرز رواد هذا الفن، ولكن الناظر إلى يوميات الراقصة، يرى أنها تجاوزت حدود الرقص على مسارح الأفراح والمناسبات، إلى الرقص على منصات التواصل “وهز وسطها كاسرة كل القيود”، على حد تعبير سامر الاسكندراني، ناشط تواصل.

وعلى خلاف هذا الرأي يجد كثيرون أن صافيناز لها مطلق الحرية باستعراض ما لديها من جمال وترويج موهبتها كراقصة شرقية جذبت الانظار، وترقى لتكون “معلمة أجيال”، كما تقول ميرفت المصري، ناشطة حقوقية.

ويستمر الجدل مع كل اطلالة لصافيناز ويستمر الحوار الروماني على ما تقدم، ولكن الثابت هو أن التفاعل لا ينقطلع مع كل صورة وإطلالة للفنانة الاستعراضية، ومؤخرًا نشرت صافيناز صورة ظهرت فيها على الأرجوحة بشكل عاري وهو ما أشعل الجدل حول ما تقدمه.

يذكر أن صافيناز صرحت أكثر من مرة أنها ترغب في أن تكون الراقصة رقم واحد في الشرق الاوسط في تحدٍ واضح لراقصات أبرزهن فيفي عبدو وسما المصري.