شكرا لقرائتكم خبر عن اتفرج .. فيفي عبده تكشف مفاجأة بفيديو جديد لها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت الفنانة والراقصة فيفي عبده انها تعرضت في وقت سابق الى ازمة صحية مفاجئة وخطيرة، دون ان تكشف المزيد من التفاصيل.

ونشرت فيفي عبده عبر حسابها على موقع التواصل الاجنماعي انستغرام، فيديو جديد قالت فيه: “وحشتونى جدا وادعوا لي لأن أنا عيانة وكنت مخبية عليكم إني عيانة، وكل يوم عشمانة في ربنا إنه يشيل عني وأطلع لكم واشوفكم”.

واضافت فيفي عبده في الفيديو: ادعو لي إن أبقى كويسة محتاجة دعواتكم وبإذن الله ربنا يقومني من اللي أنا فيه”.

وتابعت: “بحبكم أوي وعايزاكم أسعد ناس في الدنيا، وحبكم هو اللي هيقومني من اللي انا فيه ويرجعنى تاني أحسن من الأول