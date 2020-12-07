نسيت البطانة تاني.. رانيا يوسف تظهر بإطلالة جريئة في مهرجان القاهرة السينمائي (شاهد)

عدن - ياسمين عبد العظيم - خطفت الفنانة المتألقة رانيا يوسف حالة الأنظار على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في أحدث ظهور لها، حيث ارتدت فستان جريء.

وبحسب ما جاء في مقطع فيديو نشرته الفنانة رانيا يوسف عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، فقد ظهرت ترتدي فستان شيفون باللون الأسود.

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وتميزت إطلالة الفنانة رانيا يوسف بنقوشات «الجماجم»، جاء بأكمام طويلة ورقبة، مع فتحة هوليود الواسعة التي كشفت عن ساقيها، فضلًا عن كونه دون بطانة.

وجدير بالذكر أن الفنانة رانيا يوسف غابت عن حفل الافتتاح في مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ 42، الأمر الذي أثار موجة من التساؤلات.

يذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، يعرض 83 فيلمًا من 43 دولة، من بينها 20 فيلمًا في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 52 فيلمًا في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا.