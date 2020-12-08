بعد إصابتها بفيروس كورونا.. أمينة خليل تفجر مفاجأة بشأن موعد زفافها

على هامش حضور الفنانة أمينة خليل الدورة الثانية والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، كشفت الفنانة أمينة خليل بعض الأسرار عن حياتها الشخصية.

وكشفت الفنانة أمينة خليل في لقاء مع «et بالعربي» أن الأخبار المتداولة عن اقتراب موعد زفافها لا أساس لها من الصحة.

نسيت البطانة تاني.. رانيا يوسف تظهر بإطلالة جريئة في مهرجان القاهرة السينمائي (شاهد)

القصة الكاملة لـ عنتيل الدليفري.. وسر النص كيلو كباب في القضية

وأكدت الفنانة امينة خليل في تصريحاتها أنها لم تحدد الموعد بعد وسوف تظل مخطوبة حتى انتهاء أزمة فيروس كورونا، بسبب رغبتها في حضور عدد كبير من المدعوين وإقامة حفل زفاف ضخم، مؤكدة «محدش يطلع إشاعات عليا».

وفي سياق مُتصل، تحدثت الفنانة نسرين طافش على حياتها الشخصية، إلا أنها شددت على أنها لن تعلن عن موعد زفافها إلا في الوقت المناسب، فيما أشارت بشرى إلى أن الحسد يطاردها منذ إعلان خطوبتها بعد ختام الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي.