وفاة شقيق الفنان الراحل محمود عبد العزيز

عدن - ياسمين عبد العظيم - توفي شقيق الفنان الراحل محمود عبد العزيز وفق ما أعلن الفنان والمنتج محمد محمود عبدالعزيز.

نجل الفنان الراحل نشر صورة عمه عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيوهات إنستجرام، وعلق عليها قائلًا: إنا لله وإنا إليه راجعون عمي محمد عبدالعزيز في ذمة الله.

وطلب عبد العزيز من الجمهور الدعاء لأبيه وعمه وقال: أسألكم الفاتحة والدعاء لأبويا وعمي محمد ولكل من رحلوا عنا.

يذكر أن الفنان محمود عبدالعزيز رحل في نوفمبر 2016 متاثرًا بمرض السرطان.