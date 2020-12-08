شكرا لقرائتكم خبر عن تحل من على حبل المشنقة – شاهد اول ظهور لبنت الفنان احمد بدير والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قرر الفنان المصري أحمد بدير مقاضاة الإعلامية الكويتية مي العيدان بسبب تنمرها عليه، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

محامي أحمد بدير أصدر بيان قال فيه إن الفنان قرر اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الإعلامية الكويتية مي العيدان، بسبب ما تعرض له من تنمر وسب وإساءات لفظية من خلال صفحاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ونقل المواقع الإلكترونية تلك الإساءات في حقه.

وكانت مي العيدان قد نشرت صورة لأحمد بدير وابنته “سارة” وعلقت: “صورة ابنة الفنان أحمد بدير.. والله طلعت بنته مزة، بنت الأقرع”.

ومن جانبها، ردت “سارة” ابنة أحمد بدير، عبر “فيسبوك”، قائلة: “طيب أنا صحيت من النوم النهاردة لقيت مصر كلها بعتالي عن بوست أستاذة مي العيدان الإعلامية، أنا أسمع عن حضرتك طبعًا وأعرف إنك شخص مشاكس يعشق التنمر وخصوصا التنمر على الفنانين!”.

وأضافت: “بس حابة أوضحلك كام حاجة كدة: أولا.. أنا أبويا نجم كبير من نجوم الوطن العربي ومحدش هيسمحلك تتكلمي عليه نص كلمة، وأعتقد إنك شوفتي ده كفاية في هـ ـجو م الوطن العربي كله عليكي، اللي أنا نفسي اتفاجئت بيه وبشكر كل الناس اللي ردت غيبتنا!”.

وتابعت: “ثانيا لو الفنانين بالنسبة لك حياتهم مستباحة فأنا مش فنانة عشان تحطيني معاهم في جملة مفيدة (مع احترامي لكل الفنانين طبعا)، ثالثا أبويا اللي حضرتك بتغلطي فيه ده علمني أرفض التنـ ـمـ ـر بجميع أشكاله، وحضرتك غلطتي فأنا أكيد مش هسكت!، وأخيرا أنا أبويا زي القمر ورأيك بعد إذنك احتفظي بيه لنفسك بعد كدة”.

ثم نشرت “سارة”، صورة أخرى مع والدها، وعلقت عليها: “تعرفي يا أستاذة مي تلاقيلي عريس أسمراني وقمر كدة شبه أبويا”.

وإليكم ألبوم فيه أجمل صور لسارة الذي تسبب جمالها في هذه الأزمة: