شكرا لقرائتكم خبر عن احلي منها – شاهد اول ظهور لـ اخت صافيناز بالاسود الناري والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في إطلالة غير متوقعة وحظيت بتداول واسع وتفاعل غير عادي نشرت الراقصة الاستعراضية صافيناز صورة جديدة تجمعها مع اختها عبر خاصية الاستوري على حسابها الرسمي بانستجرام.

وكتبت صافيناز على الصورة أنها تفتقد اختها وتشتاق لعودتها مرة أخرى كي تراها، ويضتح من الصورة ان اخت صافيناز هي من نشرت الصورة في البداية على حسابها الشخصي، فأخذتها صافيناز “لقطة شاشة” ووضعتها عندها في خاصية الأستوري.

وهناك شيئان أثارا الجدل في الصورة أولهم البنطال الذي ارتدته اخت صافيناز فكان من الجلد وضيق جدا عليها مما كشف عن مفاتنها، والشيء الأخر هو الشبه الكبير بين صافيناز وأختها، والذي لفت أنظار الجميع، فالأثنان وكأنهم “فولة واتقسمت نصين” كما نقول في المثل الشعبي.