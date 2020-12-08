بعد أكثر من شهر على زواجها.. دُرة تكشف سبب بكائها في حفل الزفاف

عدن - ياسمين عبد العظيم - بعد مرور أكثر من شهر على زواجها كشفت الفنانة التونسية درة سبب بكائها في حفل زفافها على المهندس هاني سعد أثناء رقصهما على أغنية رومانسية.

في مداخلة مع إذاعة موازييك التونسية قالت درة إنها تذكرت في هذه اللحظة والدها المتوفي ووالدتها التي لم تتمكن من حضور زفافها بسبب حالتها الصحية.

كما كشفت درة أنها تعتزم مقاضاة فاطمة المسدي النائب السابق بمجلس نواب الشعب التونسي، بسبب هجومها عليها واعتبارها مخالفة للقانون التونسي.

وأضافت درة أنها لم إنها لم تكن زوجة ثانية لرجل الأعمال المصري هاني سعد، مضيفة لم أخالف القانون.. وماعملتش حاجة حرام.

وأشارت درة إلى أنها تفاجأت كثيرا من الهجوم عليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لافتة إلى أن هناك أطرافا هدفها بث الشائعات فحسب.