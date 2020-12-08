يا أرض احفظي ما عليكي.. نسرين طافش تسحر متابعيها بجلسة تصوير استثنائية.. شاهد

عدن - ياسمين عبد العظيم - إطلالة استثنائية ظهرت بها الفنانة السورية الحسناء نسرين طافش في أحدث جلسة تصوير لها.

​نسرين طافش​ نشرت صور جديدة على حساباتها بمواقع التواصل الإجتماعي ظهرت فيها مرتدية الأسود والأحمر في إطلالة أبهرت متابعيها.

تعليقات كثيفة حظيت بها صور نسرين تغزلت في جمالها وإطلالتها التي وصفها البعض بالملكية.

يذكر أن أحدث أعمال الفنانة نسرين طافش، مسلسل “الوجه الآخر”، و هو من بطولة الفنان ماجد المصري ومادلين طبر دنيا المصري والعديد من الممثلين من تأليف ماجد المصري.