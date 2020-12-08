طليقة وائل كفوري تثير الجدل بحديثها عن ابنتيها.. هل أخذهما والدهما؟

عدن - ياسمين عبد العظيم - جدل كبير بين المتابعين أثارته ​أنجيلا بشارة​ طليقة الفنان اللبناني ​وائل كفوري​ بعد نشرها صورة أشارت فيها إلى حزنها لأن إبنتيها “ميشيل” و”ميلانا” من كفوري ستكونان للمرة الأولى بعيدتان عنها في عيد الميلاد.

أنجيلا لم توضح السبب، لتعود وتحذفها لاحقاً مكا دفع المتابعين إلى التساؤل إن كان كفوري قد أخذ إبنتيه من بشارة أم لا.

بشارة التي تحمل الجنسية الامريكية تفكر بالهجرة الى الخارج في ظل الأوضاع الاقتصادية السيئة التي تمر بها لبنان.

واشارت معلومات بأن النفقة التي خصصها طليقها لها بتسعيرة الدولار حين كان يوازي ١٥٠٠ ليرة لم تعُد تكفيها كونها مسؤولة عن تسديد مصاريف طفلتيها ميشيل وميلانا بالتزامن مع ارتفاع الاسعار الجنوني الذي يعاني منه كل اللبنانيين.