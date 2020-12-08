لقطات نادرة.. الجمهور يستقبل جثمان رشدي أباظة لحظة خروجه من المسجد وفريد شوقي في حالة ذهول

عدن - ياسمين عبد العظيم - في يوم 27 من شهر يوليو من عام 1980 رحل النجم الكبير وفتي الشاشة الأول الفنان رشدي أباظة في أثناء مواصلته تصوير فيلم الأقوياء الذي شاركه بطولته عزت العلايلي ومحمود ياسين ونجلاء فتحي.

لم يكن رشدي أباظة في كامل لياقته فقد كان المرض أقوي منه ولم يتمكن أباظة من استكمال مشاهد الفيلم التي كاد أن يقترب من نهايتها، ليرحل الفنان رشدي أباظة عن عمر ناهز 54 عاما بعد رحلة فنية أثري فيها الفن المصري والعربي بأشهر وأهم الأعمال الفنية.

اضطر المخرج أشرف فهمي مخرج الفيلم إلي الاستعانة بفنان آخر يجسد المشاهد الباقية للفنان رشدي حيث وقع الاختيار علي الفنان صلاح نظمي وتم استخدام زوايا بعيدة حتي لا يلاحظ الجمهور وجود فرق واضح بينهما.

كما وقع الاختيار علي الفنان أحمد زكي ليقوم بتقليد صوت الفنان الراحل في تلك المشاهد المتبقية حيث كان أحمد زكي معروفا عنه في الوسط الفني بقدرته وموهبته الفائقة علي تقليد أصوات نجوم الزمن الجميل.

حضر العديد من الفنانين جنازة الراحل وفي صورة نادرة تُظهر لحظة خروج الجثمان من المسجد وسط حضور كثيف من الجمهور بعدها توجه الفنانون إلى المدافن لقراءة الفاتحة عليه وتوديعه الوداع الأخير بينما حضرت طليقته سامية جمال الجنازة متخفية وكانت قد انفصلت عنه قبلها بفترة كبيرة.