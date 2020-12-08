شكرا لقرائتكم خبر عن اتفرج .. ظهور المنطقة الحساسة لـ”زينة” قدام الناس والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاركت النجمة المصرية زينة طليقة النجم المصري احمد عز ووالدة أطفاله التوأم متابعيها وجمهورها عبر منصة التواصل الاجتماعي انستجرام في حسابها الرسمي عدة صور من ظهورها الأخير خلال استلام جائزة أفضل ممثلة في عام 2020 بفئة السينما

ونالت زيـنة لقب أفضل ممثلة بتصويت الجمهور على موقع وشوشة الشهير عن فئة السينما بفضل أدائها في فيلم الفلوس رفقة تامر حسني

وظهرت النجمة المصرية على السجادة الحمراء الخاصة باحتفال المشاهير بفستان طويل فضي اللون ذو فتحة طويلة على الجانب كشفت فيه عن ساقيها وشعر مسدول على الأكتاف وحذاء من نفس اللون

وعلقت زينة على اطلالتها وقالت:

“قلوب البشر تظهر في اعينهم ”

وترك الجمهور العديد من تعليقات الغزل باطلالة زينة الأخيرة بينما هاجمها البعض بسبب الاستخدام المفرط لبرنامج تعديل الصور الفوتوشوب واتهموها باختفاء ركبتها على اثره في التعليقات

والجدير بالذكر ان زيـنة كانت قد شاركت في بطولة مسلسل جمع سالم في موسم 2020 رفقة دلال عبد العزيز وسلوى خطاب كما احتلت الترند في الوطن العربي بعد عرض فيلمها الفلوس رفقة خالد الصوري وعائشة محمد بدورها حلا

ويشار الى ان زينة كانت قد باركت لشقيقتها برائتها من تهم السجن واسقاط التهم عنها مع الالتزام بدفع غرامة مادية لطليقها عز على اثر حادثة الضرب والشتم الشهيرة في العلمين