بعد مطالبتها بارتداء الحجاب.. منى فاروق توجه رسالة صادمة لهؤلاء (شاهد)

عدن - ياسمين عبد العظيم - بعد غياب طويل عن الساحة الفنية، عادت الفنانة الشابة منى فاروق للظهور من جديد، وذلك لأول مرة منذ أزمتها الأخيرة التي تسببت في الابتعاد عن التمثيل.

وخلال حلولها ضيفة على برنامج «الترابيزة»، والذي يُذاع عبر فضائية «دي إم سي» تحدثت الفنانة منى فاروق عن حياتها الخاصة.

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في أول ظهور تليفزيوني لها بعد أزمتها الأخيرة، كشفت الفنانة الشابة منى فاروق، تفاصيل الفترة التي عاشتها في دولة الإمارات، هربًا من الانتقادات التي وجهت لها في مصر.

وقالت الفنانة الشابة منى فاروق: «أنا ما كنتش بجري ورا الشهرة، لأن في الوقت ده أنا كنت ممثلة ومعروفة، والتمثيل ده شغلي اللي بعيش منه، لو مشتغلتش؛ مش هلاقي آكل».

وأضافت الفنانة الشابة منى فاروق: «أنا شخص مسؤول جدًا في حياتي، النهاردة مبقاش بيدخل لي دخل، أنا حاولت أشتغل في مكان تاني، ومنفعش، عشان أنا معروفة، والناس سابت الشغل، وفضلت تتصور معايا».

وتابعت الفنانة الشابة منى فاروق: «نفسي الناس تسيبني أرجع أشتغل، نفسي أبقى حاجة، ومعنديش حد يكون مسؤول عني، كنت بقدم شغل كويس وبذاكر كويس، ومش عايزه أصْعَب على حد، أنا حاليًا معنديش مصدر رزق أو دخل».

وأكملت حديثها: «أنا رجعت من دبي؛ عشان عايزة أعيش في بلدي، ماليش غير بلدي، أنا نفسي أعيش وأموت هنا مع أبويا، حسيت بغربة وبوحدة وأنا هناك، علاقتي بالناس هناك سطحية، وعرفتهم عشان الشغل، بس أنا كان حلمي هنا، في مصر».

وتابعت الفنانة منى فاروق في تصريحاتها: «وبقول للناس اللي بتقول لي اتحجبي واقعدي في البيت؛ طب أنت هتصرف عليا؟ هل أنا لو اتحجبت وقعدت في البيت خلاص كده الموضوع خلص وكل حاجة بقت كويسة؟ انا عندي حلم ونفسي أحققه».