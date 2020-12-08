ابنة عمرو دياب تثير الجدل بصورة حبيبها الجديد.. وهويته تصدم الجمهور (شاهد)

عدن - ياسمين عبد العظيم - شاركت جنا عمرو دياب، نجلة الفنان الكبير عمرو دياب جمهورها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي صورة من أحدث ظهور لها.

ونشرت «جنا دياب» عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام» عدة صور ظهرت فيها بإطلالة جديدة ومميزة خطفت بها الأنظارـ مرتدية بلوفر أسود مكشوف الأكتاف والصدر والظهر وهو ما يبرز جمال ملامحها.

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وظهرت جنا عمرو دياب برفقة عدد من أصدقائها ومن بينهم حبيبها الجديد، والذي أثارت هويته ضجة كبيرة بين متابعيها.

فوفقًا لما جاء في الصورة، فقد اختلفت ملامح حبيبها عن صورة ككانت قد نشرتها الشهر الماضي عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام».

وتعرضت جنا دياب لموجة حادة من الانتقادات بسبب تلك الصورة، حيث جاءت التعليقات كالتالي: «هو انتي كل كام يوم حبيب جديد»، وقال آخر: «مش ده غير بتاع الشهر اللي فات؟»، وقالت أخرى: «بتجبيهم منين طيب؟».