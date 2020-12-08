بعد خلافه مع دينا الشربيني.. عمرو دياب يفجر مفاجأة من العيار الثقيل بشأن طلاقه لشيرين رضا (شاهد)

عدن - ياسمين عبد العظيم - بالرغم من محاولات الفنان عمرو دياب التكتم على حياته الخاصة، إلا أنه تصدر مواقع التواصل الاجتماعي بعد الأزمة الأخيرة التي وقعت بينه وبين الفنانة دينا الشربيني.

وبالتزامن مع الحديث عن أزمة انفصال الفنان عمرو دياب عن النجمة دينا الشربيني، أعاد رواد مواقع التواصل تداول فيديو للفنان عمرو دياب يتحدث فيه عن انفصاله عن الفنانة شيرين رضا.

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وبحسب ما جاء في الفيديو، فقد تحدث الفنان عمرو دياب عن علاقته بطليقته بعد زواج دام لثلاث سنوات منذ العام 1989، وحتى العام 1992.

وقال الفنان عمرو دياب في تصريحاته إن الأمر «قسمة ونصيب فقط»، وأكد للإعلامي مفيد فوزي أنه لم يخطئ في أمر ما وكذلك شيرين وابنته نور، «اتجوزنا قسمة ونصيب واتطلقنا قسمة ونصيب» ولكن ألمح إلى السبب الحقيقي للانفصال وهو قوة شخصيتها.

وما جعل الجمهور يعتقد أن هذا هو السبب الحقيقي للانفصال، هو تصريح الفنان عمرو دياب، حيث قال: «السر الحقيقي هو إنه لازم يكون فيه ريس للمركب مينفعش 2 عشان كده فضلت إني أبقى لوحدي».

ورغم ذلك ما زالت الفنانة شيرين رضا ابنة الفنان الاستعراضي وراقص مصر الأول الراحل محمود رضا، تحافظ على علاقة الصداقة بينهما وتحرص على التواجد في احتفاليات خاصة بالهضبة، مع تسخير حياتها لابنتها نور، وقالت في لقاء تليفزيوني سابق عن رفضها للزواج: «أراه مشروعا غير ناجحا».