شكرا لقرائتكم خبر عن من غير البتاع – شاهد رانيا يوسف تكشف عن فخذيها بفستان مش مخبي حاجة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاركت النجمة المصرية رانيا يوسف جمهورها ومتابعيها مقطع فيديو ظهرت فيه من احدى جلسات التصوير الأخيرة الخاصة بها على حسابها الرسمي في موقع انستجرام مرتدية فستان أسود منقوش بصور الجماجم البيضاء مع فتحة طويلة من الجانبين

وكشفت رانيا في فستانها الجديد عن فخذيها العاريين بصورة فاضحة وأبرزت منحنياتها المثيرة للجمهور الذي استنكر اطلالتها وترحم على فستانها المثير للجدل الذي بررت رانيا شكله المكشوف بالبطانة الشهيرة

وانهالت التعليقات من جمهور رانيا الذي تغزل باطلالتها الجريئة وترك العديد من التعليقات الايجابية على الفيديو بينما اختار قسم من الجمهور مهاجمة رانيا بسبب اطلالتها الصارخة ووصفوها بالفاضحة

وتغيب رانيا عن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي بسبب انشغالها بتصوير مسلسلها الجديد اللعبة 2 وتعد المرة الأولى التي تغيب فيها رانيا عن فعاليات المهرجان الشهير

وحضرت رانيا بقوة في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي الفائت بدورته الرابعة واحتلت الترند باطلالاتها وفساتينها المثيرة والتي كشفت فيها كعادتها عن منحنيات جسمها المثيرة رفقة ابنتها