أيتن عامر تصدم الجمهور في أول تعليق لها على صورة قبلة زوجها (شاهد)

في أول تعليق لها على الانتقادات التي وُجهت لها بسبب صورتها مع زوجها مدير التصوير محمد عز العرب، أكدت أنها لا تخجل منها.

وقالت الفنانة أيتن عامر في تصريحات صحفية لها إن الانتقادات التي وُجهت لها بسبب قبلاتها لزوجها لا تشغلها مضيفةً: «أنا مش ببوس حد غريب دا جوزي ومش هبطل اعمل كدة».

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وعبرت الفنانة المتألقة أيتن عامر عن استغرابها من التعليقات ضدها بسبب تقبيل زوجها، لافتة إلى أنها لم تهتم بالأشخاص الذين يتدخلون في حياتها الشخصية.

وتُشارك الفنانة المتألقة أيتن عامر في فيلم «خان تيولا»، والذي يقوم ببطولته مجموعة كبيرة من نجوم السينما المصرية.

وتعود أحداث فيلم «خان تيولا» إلى فترة الأربعينيات حول فكرة الخلود وتمسك الإنسان بالحياة، وذلك داخل فندق تم بناؤه قبل الحرب العالمية الثانية عام 1939.