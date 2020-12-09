بالمايوه والميني جيب.. أجمل إطلالات صفاء أبو السعود في السبعينات

عدن - ياسمين عبد العظيم - خاضت الفنانة صفاء أبو السعود مجال التمثيل في سن مبكرة وشاركت في العديد من الأعمال خاصة في فترة السبعينات.

ولدت صفاء أبو السعود يوم 9 أكتوبر عام 1950 تخرجت من معهد الكونسرفتوار عام 1967، ثم حصلت على دبلوم معهد السينما قسم إخراج عام 1991.

بدأت ممثلة في الإذاعة في برنامج بابا شارو، ثم انتقلت للمسرح وقدمت مع ثلاثي أضواء المسرح مسرحية موسيقى في الحي الشرقي، القاهرة في ألف عام، الحرافيش، إنت اللي قتلت عليوة.

من أبرز أفلامها بمبة كشر، المتعة والعذاب، شياطين إلى الأبد، البحث عن المتاعب، كما قدمت أغاني للأطفال ومن أشهر أغنياتها أهلاً بالعيد، كما كان لها برنامج على قناة ART أفلام وهو ساعة صفا تستضيف فيه مجموعة من مشاهير الفنانين المصريين والعرب.

عرفت صفاء أبو السعود بزواجها من رجل الأعمال السعودي الشيخ صالح كامل مالك قنوات إيه آر تي.

كانت صفاء أبو السعود هي الفنانة التي يعهد إليها إحياء احتفالات عيد الطفولة وتميزت باستعراضاتها وأغنياتها كما كان لها نشاط درامي ومن أشهر المسلسلات التي شاركت بها مسلسل ولسة بحلم بيوم مع الفنان الراحل نور الشريف والفنانة سميحة أيوب.