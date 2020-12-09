صور نادرة من حفل زفاف أنغام إلى زوجها الأول

عدن - ياسمين عبد العظيم - لقطات نادرة سجلتها الكاميرا من زفاف المطربة المصرية أنغام إلى زوجها الأول مهندس الصوت مجدي عارف والد ابنها البكر “عمر”.

أنغام تزوجت بعد ذلك بالموزع الموسيقي الكويتي فهد في شهر مايو عام 2004، وانتهت علاقتهما برفع أنغام لقضية خلع ضد بالانفصال دون تدخل وسائل الإعلام.

اهتمت الصحف الكويتية بخبر هذه الزيجة خاصة خبر الانفصال، وقالت إن أنغام التقت في القاهرة في إحدى استديوهات التسجيل بالموزع الموسيقي الكويتي فهد، فأعجبت به، وبعد مناورات عاطفية، تزوجا في مايو عام 2004، وتعاونا من خلال الزواج في ألبومين غنائيين، لم يحصدا النجاح المطلوب.

كان الزوج فهد الكويتي اشترط قبل الزواج على زوجته المطربة أنغام الالتزام باللباس المحتشم، كما اشترط أيضًا قبل عقد القرآن ألا تشترك في الحفلات الخاصة، الا ببلده الكويت والخليج لمعرفته بالضوابط الاجتماعية وتقاليدها، فحفلات الزواج بها فصل بين الرجال والنساء، ووافقت أنغام بكل شروط فهد قبل الارتباط به، وبناء على ذلك تم عقد القرآن.

كما انشغلت الصحافة بخر انفصالهما بعد قيام أنغام برفع دعوى خلع ضد زوجها، واستضافت صحيفة الراي والدة الموزع الكويتي فهد في 26 نوفمبر عام 2007، التي قالت عن هذا الانفصال: ما يقلقنا هي حرب الأعصاب التي تشعلها أنغام عبر الصحافة، وقررت أنا ألا أسكت، فابني فهد يموت قهرا ويذوب حرمانا كل يوم لمنع أنغام من رؤية فهد لولده الوحيد.

بعد ذلك كشف عن زواج سري بين أنغام والفنان أحمد عز خلال جلسات قضية النسب التي أقامتها ضده الفنانة زينة.