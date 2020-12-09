شكرا لاهتمامكم بخبر بنت بميت راجل.. وفاء عامر تتحدث عن دينا الشربيني وتوجه لها نصيحة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - بعد الجدل الذي أثارته رسالتها إلى الفنانة دينا الشربيني أوضحت الفنانة المصرية وفاء عامر أن الرسالة تسببت في خلط واضح بين الدعم الفني والدعم الشخصي، مؤكدة أنها لا تخوض في الحياة الشخصية لأحد ولم تتطرق لما يشاع عن أزمة دينا مع عمرو دياب.

وفاء عامر قالت في مقابلة متلفزة ناس كتيرة خلطوا كلامي في حاجات تانية لكني مش عايزة اتكلم، بس أنا حسيت وقتها إني عايزة أوجه رسالة ليها لأني شايفاها فنانة هتبقى حاجة كبيرة أوي في يوم من الأيام بنت بمية راجل ومبدعة وبريق عينيها بيعجبني.

الفنانة المصرية تابعت في تعليقها على الشائعات التي تتعرض لها دينا الشربيني مؤخرا، قائلة: الانفصال ممكن يجرح الست، بس لو قوية مش هيحصل ده حتى لو ضعيفة بقول لها بلاش تقعدي مع الضعفاء لازم تقعد مع حد يقوي قلبها.

وأضافت: المجتمع بييجي على الست وبيدوس عليها وعلى الفنان كمان وبينسوا عطائه، وبيتعرضوا لحياته الشخصية ويتصيدوا السقطات الصغيرة في حياته ممكن توقع جبل.

كانت وفاء عامر قد وجهت رسالة دعم إلى زميلتها النجمة دينا الشربيني بعد انتشار شائعات تؤكد انفصال الأخيرة عن النجم عمرو دياب بعد خلافات حادة.

وفاء نشرت صورة لدينا الشربيني بمفردها عبر حسابها بموقع إنستجرام وعلقت عليها قائلة: أنتِ موهوبة وممثلة شاطرة ومخلصة ربنا معاكي يا جدعة.. لقيتني عايزة أكتب كده.

وحاول أكثر من متابع لوفاء عامر معرفة الحقيقة منها وتأكيد أن الرسالة بسبب انفصال دينا الشربيني عن عمرو دياب ولكنها تجاهلت الرد.

وكانت شائعات قد تحدثت عن انفصال عمرو دياب عن دينا الشربيني، وتردد أن خلافا وقع بينهما بسبب رغبة الأخيرة في إشهار زواجهما رسميا لتتساوى في الوضع الاجتماعي مع زميلتيها ياسمين صبري زوجة أبو هشيمة وريهام حجاج زوجة محمد حلاوة، ولكن عمرو دياب اعتبر رغبة دينا مخالفة لما اتفقا عليه في بداية علاقتهما.

وتم نقل عدة حوارات من كواليس الخلاف بين عمرو ودينا من بينها أنه قال لها: كان بإيديك تبقي فاتن حمامة بس انت اخترت تبقى إنعام سالوسة، والحقيقة أن هذه الجملة قيلت بالفعل ولكن في حفل بدء تصوير مسلسل دينا الأول “زي الشمس” عام 2019، وتعرض عمرو وقتها لأزمة كبرى على السوشيال ميديا من عشاق الفنانة إنعام سالوسة.