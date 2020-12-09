بعد أنباء عن تدهور حالتها الصحية وعدم قدرتها على الحركة.. فيفي عبده تبكي وتطلب الدعاء.. شاهد

عدن - ياسمين عبد العظيم - بعد أنباء عن تدهور حالتها الصحية نقلت صحف ومواقع عن مصادر مقربة من الفنانة المصرية فيفي عبده أنهاعانت طوال الفترة الماضية من آلام في الظهر وكانت تتحامل على نفسها، ولكنها في الفترة الأخيرة واجهت آلاما مبرحة.

وقالت هذه المصادر إن الفنانة المصرية صارت غير قادرة على الحركة بسهولة، ولهذا خرجت في مقطع فيديو لتطلب الدعاء من جمهورها.

فيفي عبده تحدثت بنفسها عن مرضها، دون الكشف عن تفاصيله وقالت عبر مقطع فيديو يمثل أول ظهور لها منذ فترة طويلة إنها تحتاج إلى الدعم والمساندة النفسية خلال فترة مرضها.

وقالت فيفي: وحشتوني ولما بقولكم وحشتوني مش بتكونوا مصدقني، ادعولي لأني عيانة ومابقولكوش أني عيانة، دا اللي مخبياه عنكم، كل يوم بدعي ربنا يشيل عني عشان أطلعلكم وأقولكم.

وتابعت: ادعولي أني أبقى كويسة أنا عيانة وربنا أكبر طبعًا وبحبكم جدًا ربنا يخليكم ليا وحبكم هو اللي هيقومني من اللي أنا فيه وأبقى زي الأسد تاني، وكتبت تعليقا أسفل الفيديو قالت فيه: بحبكم ومش عاوزة أقول حاجه تانية.

وإنهالت التعليقات الداعمة لها من الفنانات، فقالت الفنانة أمينة خليل لها: مليون سلامة عليكي يا حبيبتي»، وقالت نيكول سابا: «سلامة قلبك يا حبيبتي وتقومي بالسلامة وترجعي زي الأسد لناسك وحبايبك»، وعلّقت الفنانة رانيا ياسين: يارب يا حبيتي أنت قمر وزي الفل دايما يارب.

وسبق ان كشفت فيفي عن مرضها في شهر أكتوبر الماضي، وظهرت لأول مرة بالحجاب وبدون مكياج وبدا عليها آثار المرض بوضوح، وقالت إنها عانت من نزلة برد شديدة، وقدمت اعتذارا لزميلتها إلهام شاهين، مؤكدة أن المرض منعها من تلبية دعوتها لحفل زفاف شقيقها أمير شاهين.