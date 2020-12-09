والدة ميريام فارس تقلب السوشيال ميديا بجمالها وشباب يعرضون الزواج.. صور

عدن - ياسمين عبد العظيم - مازالت أصداء الصور التي نشرتها الفنانة اللبنانية ميريام فارس بصحبة والدتها تتردد حتى الآن نظرا لجمال والدتها اللافت.

كانت ميريام قد نشرت صورا لها برفقة والدتها في عيد الأم عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام، وحظيت باهتمام الجمهور والمتابعين.

لم تتوقف التعليقات علي الصور حتي الآن ، حيث جاءت بعض التعليقات بشكل فكاهي من بعض الشباب الذين طلبوا الزواج من والدة ميريام فارس نظراً لجمالها وإطلالتها الأنيقة.

واطلق عدد من النشطاء علي والدة ميريام فارس لقب “الجدة الجميلة”، والجدة الشابة حيث إن ميريام قد نشرت أيضا عددا من الصور التي تجمعها بوالدتها ونجلها الوحيد الذي حرصت علي إخفاء وجهه من الصور.