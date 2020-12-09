شكرا لقرائتكم خبر عن من غير هدوم – شاهد نسرين طافش عريانة في الحمام والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت الفنانة نسرين طافش عبر حسابها في انستغرام عدة صور لها أثناء استجمامها على البحر، فظهرت بأحد الصور وهي تجلس على أرجوحة، كما نشرت صور للبحر والسماء وجمال الإطلالة، لكن الصورة التي صدمت المتابعين ظهورها شبه العاري في المسبح جانب البحر، وظهر منها فقط الجزء العلوي بدت وكانها عارية، وعلقت : الأرض فيها موسيقى لمن يستمع”، وتفاعل المتابعون مع الصور ولكن صدم البعض بسبب اطلالتها الجريئة.

وكانت قد شاركت نسرين طافش مؤخرا بمهرجان الجونة السينمائي وظهرت بعدة اطلالات لافتة، وفساتين انيقة، ونشرت على حسابها في انستغرام عدة صور من المهرجان، ارتدت في احدها فستان احمر لاقى اعجاب المتابعين الذين اشادوا بجمالها وسحر اطلالتها، بالرغم من ان المهرجان لاقى انتقادات واسعة بسبب ظهور الفنانات وأسئلة الصحفيين التي امتازت بسطحيتها.

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وكانت نسرين طافش قد اثارت الجدل مؤخرا بعد كشفها عن رغبتها بإنجاب توأم خلال تواجدها بالمهرجان، مع التلميح ان خبر مفرح يخص حياتها الشخصية ستكشفه للجمهور، وصرحت طافش ان هذه المرة الاولى التي تكشف فيها عن رغبتها بالزواج والاستقرار بعد طلاقها من زوجها في 2013، مما اثار كلامها التكهنات، وتساءل البعض حول حقيقة حمل نسرين طافش قبل الزواج، بينما اعتقد البعض الآخر ان مشروع زواج قريب في حياة الفنانة نسرين طافش، وتمنى لها جمهورها، التوفيق والسعادة.

