شكرا لقرائتكم خبر عن اتفرج .. بطلة مسلسل عروس بيروت واقفه عريانة والناس بتتفرج والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عبر حسابها الخاص في احد مواقع التواصل نشرت نجمة عروس بيروت الفنانة كارمن بصيبص صورة لها ظهرت بها شبه عارية، امام اطلالة من الورود، ولاقت صورتها تفاعلا كبيرا من قبل المتابعين والمحبين الذين تداولوا صورتها على نطاق واسع، بينما انتقد البعض اطلالتها الجريئة التي لا تشبه شخصيتها الملتزمة.

كما تحرص كارمن بصيبص على نشر صورها، ومشاركة جمهورها بلقطات من مسلسل عروس بيروت التي تشوق بها المشاهدين حول احداثه القادمة.

كارمن بصيبص هي ممثلة و مخرجة لبنانية، مواليد 1993، كانت بدايتها في الإعلانات وهي في سن الخامسة عشرة، ثم درست الإخراج، وقامت بإخراج عدة إفلام قصيرة، وكانت بدايتها الفنية عام 2011 بمسلسل “الجامعة”، ثم قدمت خلال مسيرتها الكثير من الاعمال والمسلسلات في لبنان ومصر، منها: درب الياسمين، نكدب لو قلنا مابنحبش، إتهام، لآخر نفس، لكن يعتبر دورها في مسلسل عروس بيروت هو الأبرز والاكثر شهرة.