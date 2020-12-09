لطيفة تبهر الجمهور في أحدث ظهور لها من كواليس كليبها الجديد (شاهد)

عدن - ياسمين عبد العظيم - شاركت الفنانة التونسية الكبيرة لطيفة جمهورها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة صورًا جديدة من أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

وبحسب ما جاء في الصور التي نشرتها عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، فقد ظهرت من كواليس كليبها الأخير «خليني».

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وظهرت الفنانة التونسية لطيفة بإطلالة شبابية، حيث ارتدت جيبة منفوشة باللون الأخضر الزاهي، وتوب من اللون الكحلي الغامق، وحرصت على تسريحة شعر مختلفة عما اعتادت انتهاجها، ولوك ميك اب مميز يبرز ملامح وجهها ويكمل طلتها.

وأثارت الصورة موجة من التفاعل من قبل الجمهور، حيث جاءت أبرز تعليقات متابعيها كالتالي: «مش بتكبر خالص»، و«دايما متألقة».

وجدير بالذكر ألبوم «خليني» يتضمن أغنيته الرئيسية «خليني»، وهي من كلمات الشاعر الغنائي ياسين الحمزاوي، ألحان وتوزيع أمين خلوصي، جيتار إيهاب ليمام، صولو كيبورد محمد الرزقي، إيقاع تونسي جلال الشواشي.