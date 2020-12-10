ابنة أحمد السقا تخطف أنظار الجمهور في أحدث ظهور لها (شاهد)

أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي نشر عدة صور لـ نادية السقا، ابنة الفنان المتألق أحمد السقا في ظهور نادر لها.

ووفقًا لما جاء في الصور التي انتشرت بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد ظهر الفنان أحمد السقا برفقة أسرته لأول مرة، مما جعل الجمهور يقارن في الشبه بين ابنته نادية ووالدتها.

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وبالرغم من ذلك الظهور، إلا أن الفنان أحمد السقا دائمًا ما يحرص على عدم نشر صور لابنته نادية عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويُذكر أن الفنان أحمد السقا كان قد تحدث عن ابنته نادية وطموحاتها العملية خلال لقاء تليفزيوني له في شهر فبراير الماضي.

وتحدث الفنان أحمد السقا عن موقفه حال طلبت ابنته «نادية» خوض تجربة التمثيل، وقال إن رأيه سيكون استشاريا فقط لتوضيح إيجابيات المهنة وسلبياتها وهي من ستختار وجهتها في النهاية.

وتزوج أحمد السقا من مها الصغير ابنة مصفف الشعر الشهير محمد الصغير، في 19 نوفمبر 1999، وأنجبا ثلاثة أبناء هم على الترتيب «ياسين» و«نادية» و«حمزة».