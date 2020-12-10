بعد خضوعها لجراحة تجميلية.. لن تصدق كيف أصبح شكل الفنانة إيمان (شاهد)

عدن - ياسمين عبد العظيم - أثارت الفنانة القديرة إيمان حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي في أحدث ظهور لها، حيث تداول النشطاء صورة حديثة لها.

وكان أحدث ظهور للفنانة الكبيرة إيمان خلال استضافتها في برنامج «صاحبة السعادة» الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس، والذي يُذاع عبر فضائية «CBC».

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وما أثار إعجاب النشطاء ومتابعي الفنانة إيمان هو محافظتها على رونقها وجمالها وجاذبيتها، بالرغم من تخطيها سن الـ 70، حيث كان أخر ظهور إعلامي للفنانة الممثلة إيمان.

وتسبب ظهورها في موجة متباينة من ردود الأفعال، حيث أكد عدد كبير من الجمهور خضوعها لجراحة تجميلية وأنها حقنت وجهاه بـ «البوتوكس».

وتحدثت الفنانة إيمان خلال اللقاء عن اهتمامها بجمالها أنها تحب دائمًا مهما طال الزمان الاهتمام بشكلها وصحتها حتى تحافظ على جمالها، موضحة أنها بالفعل قامت باستخدام حقن البوتكس حتى تحافظ على شكلها هكذا حتى بعد سن السبعين.

ويُذكر أن الفنانة الكبيرة إيمان، اسمها الحقيقي اليزابيث طاوروس سركسيان، هي ممثلة لبنانية أرمنية الأصل، عُرفت باسم «ليز سركسيان»، ثم ذاع غيرت اسمها في عالم الفن باسم «إيمان».