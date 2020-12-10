مفاجأة مدوية.. فيديو قديم لأحمد حسن وزينب يصيب متابعيهم بـ «الصدمة»

اعتاد الثنائي أحمد حسن وزينب إثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تصرفاتهما الغريبة على حد وصف البعض، والتي كان أبرزها استغلال ابنتهما في فيديوهاتهما.

الأمر الصادم هذه المرة هو انتشار فيديو قديم للثنائي أحمد حسن وزوجته زينب ظهرا فيه خلال حفل خطوبة، الأمر الأكثر إثارة للجدل أن تلك الخطوبة كانت خطوبة أحمد حسن على إحدى الفتيات.

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وبحسب ما ذكره رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فإن الفيديو المتداول تم تصويره لأحمد حسن وهو في خطبته الأولى، من إحدى صديقات زوجته زينب.

وظهر في الفيديو اليوتيوبر أحمد حسن وهو يقدم «شبكة الخطوبة»، ويضعها في إصبع الفتاة، وسط حفل عائلي، ثم قاما بالرقص سويا، حتى قامت زينب بتوجيه النظرات الشديدة، لأحمد حسن وهي تدخل بين صديقتها وأحمد لتأخذه لكي يرقص معها، وظهرت وهي مرتدية الحجاب.

الجدير بالذكر أن اليوتيوبر احمد حسن وزينب، أعلنوا عودتهما لبث مختلف الفيديوهات مرة أخرى، وذلك بعد ساعات من إعلان اعتزالهم تصوير الفيديوهات والمقالب على موقع التواصل «يوتيوب».