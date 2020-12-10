ياسمين صبري تفاجئ الجمهور بظهورها بدون مكياج.. لن تصدق كيف تغيرت ملامحها (شاهد)

عدن - ياسمين عبد العظيم - أثارت الفنانة المتألقة ياسمين صبري حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي في أحدث ظهور لها، حيث ظهرت بإطلالة جديدة.

وبحسب ما جاء في الصورة التي نشرتها ياسمين صبري عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام» فقد ظهرت بدون أي ماكياج.

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وظهرت الفنانة ياسمين صبري في الصورة على أحد الشواطئ بدون مكياج وبرفقتها طفل صغير، وعلقت على الصورة، قائلة: «صباح الهنا والسعادة، ولد جميل قابلته وطلب نتصور».

ويُذكر أن الفنانة المتألقة ياسمين صبري كانت قد أعلنت زواجها من رجل الأعمال الشهير أحمد أبو هشيمة، كما أنها خاضت الموسم الدرامي الرمضاني الماضي بمسلسل «فرصة تانية».

وشارك في بطولة مسلسل فرصة تانية أحمد مجدي، أيتن عامر، هبة مجدي، دياب، إدوارد، ومن إخراج مرقس عادل.