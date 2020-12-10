فنان شهير يكشف مفاجأة غير متوقعة عن مخطط عمرو دياب في الترويج لانفصاله عن دينا الشربيني

في واقعة جديدة بشأن أزمة انفصال الفنان عمرو دياب عن الفنانة دينا الشربيني بعد خلافات بسبب الإنجاب، وذلك وفقًا لتقارير فنية كثيرة.

ووفقًا لما ذكره السيناريست والفنان تامر حبيب، فقد أفسد مخطط الفنان الكبير عمرو دياب في الترويج لانفصاله عن دينا الشربيني، بسب خلافه معها لرغبتها في الإنجاب منه، وذلك بسبب ما قاله في أحد اللقاءات التليفزيونية.

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وخلال لقاءه في برنامج «the insider بالعربي»، قال السيناريست تامر حبيب إن التحضيرات لأحدث أعمال عمرو دياب ودينا الشربيني لا تزال مستمرة، وأن عمرو دياب ودينا الشربيني يجهزان معًا لذلك العمل الذي يُعيد الهضبة للتمثيل بعد غياب 27 عامًا.

وأكد السيناريست تامر حبيب أن الفنان عمرو دياب متحمس للغاية لتقديم هذا العمل وأن الفنانة دينا الشربيني أيضًا متحمسة لظهورها معه في هذا العمل.

وعبر تامر حبيب، عن سعادته بالتعاون مع طارق العريان، وقال: «أنا فرحان أوي هبجي إن طارق العريان معانا، وده المخرج الوحيد في مصر اللي كل ما أشوفه بقوله لو سمحت أنا عاوزة أشتغل معاك، رغم إن في مخرجين كتير في مصر، بس طارق أنا بحب شغله».

وكشف عن شخصية الهضبة المقرر تقديمها قائلاً: «عمرو دياب بيجسد شخصية رومانسية وهيبقى في أغاني في الفيلم، عمرو مبدع وبيفكر في مواقف في المشروع وبيفضل يقولها ليا، وكل شوية بيسمعني أغنية».