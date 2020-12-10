صورة تكشف عن قصة الحب بين هنا شيحة وابن شقيق إلهام شاهين

عدن - ياسمين عبد العظيم - حالة من الجدل تسببت فيها الفنانة المتألقة هنا شيحة بشأن علاقتها بالفنان الشاب محمود شاهين، نجل شقيق الفنانة إلهام شاهين، وذلك بعد نشرها صورة لها.

ونشرت هنا شيحة على خاصية «الاستوري» عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، ومُلتقطة من كواليس مشاركتها في فعاليات اليوم الخامس من مهرجان القاهرة السينمائي ‏الدولي.

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وظهرت هنا شيحة في الصور وهي تقف في أحد الأماكن المغلقة، وقد ارتدت فستاناً مفتوحاً باللون الأسود ونظّارات شمسية، وخلفها مرآة مستطيلة ذات إطار ذهبي.‏

ونشر محمود شاهين صورة له عبر خاصية «الاستوري» عبر حسابه على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، مُلتقطة في المكان الذي تواجدت فيه هنا وفي الوقت نفسه، وقد ظهر انعكاس هنا شيحة في المرآة وهي تلتقط الصورة بنفسها.

كذلك نشر محمود مقطع فيديو ‏مع هنا ظهرا فيه وهما يرقصان بعفوية مع أمير شاهين وزوجته على أغنية «زي ما هي حبها» للنجم مدحت صالح، ليسارع صديق شاهين إلى الإشارة بإصبعه إلى الفنانة هنا شيحة.