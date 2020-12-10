لن تصدق سعر إطلالة ياسمين صبري في أحدث ظهور لها بمهرجان القاهرة السينمائي

عدن - ياسمين عبد العظيم - خطفت الفنانة المتألقة ياسمين صبري الأنظار في أحدث ظهور لها على السجادة الحمراء، خلال فعاليات سابع أيام الدورة 42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بإطلالة أنيقة وجذابة.

وبحسب ما جاء في الصورة التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد ظهرت ياسمين صبري، بجامب سوت سوداء، أظهرت رشاقتها، من إحدى دور الأزياء العالمية الفرنسية، واعتمدت على تسريحة الشعر الانسيابية.

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وبحسب تقارير فنية، وبالرجوع إلى دور الأزياء، فيبلغ سعر الإطلالة التي ظهرت بها الفنانة ياسمين صبري 3095 دولار، أي ما يبلغ أكثر من 48 ألف جنيه مصري.

وتألقت ياسمين صبري على السجادة الحمراء، خلال فعاليات حفل افتتاح الدورة 42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حيث ظهرت بفستان أسود منفوش بكثافة، يشبه إطلالات العرائس، دون أكمام، مزود بالفصوص اللامعة، مع قفازات من القطيفة، والشعر المنسدل كعادتها.